Margot Kidder a murit. Actrița a jucat rolul lui „Lois Lane” în filmele cu Superman

Descoperire cutremurătoare în satul Livezile din județul Bistrița-Năsăud. Un tânăr de doar 19 ani s-a spânzurat, fără să lase vreun bilet în care să-și explice gestul. Alexandru era cunoscut în sat ca fiind un copil cuminte, cel mai mic din 13 frați. Tânărul își dorea ca din toamnă să urmeze cursurile Facultăţii de Drept din Cluj,