DE CE nu construim autostrăzi cu bani de la UE? Expert: Personalul e prost plătit

- Nu au suflet, dacă nu îi convenea suma, a doua zi iar te lua în șuturi.- Cum i-ați dat banii?- În plic, pe masă, în biroul medicului. Este mărturia unuia dintre nenumărații oameni care au trecut prin așa ceva. Așa am ajuns să ne cumpărăm sănătatea. Cu cât dăm mai mult, cu atât credem că ne facem mai bine. A devenit o cutumă acceptată și de personalul medical, și de pacienți. Despre corupția din spitale aflăm în momentul în care medicul cere prea mult și pacientul nu are să-i dea. Rodica Andreaș este una dintre mamele martor ale multor astfel de cazuri și chiar protagonista unui episod cu renumitul medic Gheorghe Burnei, care acum este cercetat pentru astfel de infracțiuni.„Eu stau din 2015, copilului meu îi este rău, acum are metatază craniană, este operat din nou la cap din cauza că mi s-au întrerupt citostaticele și proteza pe care i-au băgat-o nu a fost omologată, a făcut stafilococ auriu”, povestește Rodica Andreaș.„Mie tot timpul îmi spunea: Știi tu că proteza copilului costă 100.000 de euro, crezi tu că ai banii ăltia? Și i-am zis că nu dispun de banii ăștia și a zis că cum nu dispun de banii ăștia, că de ce mă plâng eu de bani, că fetele mele sunt blindate de aur! Eu lucrez în piață, am niște mese... ”, explică femeia.Relatează în continuare cum a decurs discuția cu profesorul Burnei:- Și acum ar trebui să iau aurul de la fete de la gât și să-l vând ca să vă dau dvs?- Nu așa, dar lasă să plângă alții, ce te plângi tu!Și m-a amânat trei luni de zile cu operația, continuă Rodica Andreaș. Am adunat nişte bănuți pentru viitorul copiilor, că am avut copiii studenți, dar i-am păpat aici.- Câți bani i-ați dat până la urmă?- Eu? În total, 3.000 de euro.- Și cum îi dădeați?- Pur și simplu în buzunar și în funcție de câți erau - îi număra - și în funcție de aia, vorbea a doua zi, ținea minte o zi-două. De exemplu, daca nu ii convenea suma, a doua zi iar te lua în șuturi, mai multe cazuri știu eu așa, deci asta era chestia.- Și dvs cum i-ați dat toți banii ăstia, 3 mii de euro?- În trei părți, în trei tranșe, i-am dat atunci la biopsie mai puțin, nu mai știu exact, i-am mai dat la operația mare, asta i-am dat înainte de operație. Vreau să zic că după operatie nu m-a ținut de vorbă, că eu i-am dat și mărunți, au fost și de 20 de euro, și de 50 de euro, și de 100 de euro, eu, cum lucrez acolo, venea câte unul: Schimbă-mi și mie 50 de euro sau 20 de euro, în piață. Și eu așa i-am adunat și așa i-am dat și a zis că ce-i cu flinticul ăsta, așa mărunt? Așa i-am adunat și eu, domnule profesor, cum am putut. Că m-am gândit și eu la un moment dat, am și eu din mai multe părți, că știți că m-am gândit să îmi vând casa, dar după, îmi lăsam copiii pe drumuri. Deci care cum dădea banul, așa avea puterea! Nu au suflet! trage concluzia Rodica Andreaș.Odată cu trecerea timpului și majorarea salariului medicilor, șpaga nu a încetat, dar acum personalul medical încearcă să-i facă pe pacienți să creadă că dau banii legal. Le promit că vor primi chitanțe pe care nu le văd vreodată. mai multe, pe DIGI24