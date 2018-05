VIDEO VIRAL | Joacă periculoasă: Două fetițe râd în hohote în timp ce călăresc un șarpe uriaș

09:20

Oana Zăvoranu a explicat foarte clar ce intervenții estetice are și unde le-a făcut. Oana Zăvoranu a spus lucrurilor pe nume în ceea ce privește operațiile estetice pe care le are. Vedeta a fost prezentă în platoul emisiunii Xtra Night Show, de la Antena 1, unde a detaliat ce intervenții estetice a făcut. “Nu am […] Post-ul Ce operații estetice are Oana Zăvoranu. Vedeta a dat cărțile pe față apare prima dată în Libertatea.ro.