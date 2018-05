Nu ştim ce vor britanicii, afirmă ministrul suedez al afacerilor europene despre Brexit şi frontiera irlandeză

10:20

Două tablouri ce au fost achiziţionate în cadrul licitaţiilor de primăvară organizate în această perioadă la New York au reuşit să pătrundă în Topul 10 al celor mai scumpe picturi vândute vreodată la licitaţii publice, după achitarea taxelor şi comisioanelor, informează AFP.Acest clasament nu ţine însă cont de vânzările private de artă, ale căror preţuri finale sunt foarte rar comunicate publicului larg.De exemplu, în cadrul unei licitaţii private în toamna anului 2015, un tablou al artistului american Willem De Koonig ar fi fost vândut cu 300 de milioane de dolari de casa Christie's expertului în finanţte Kenneth Griffin, potrivit mai multor companii mass-media britanice.Iar un tablou de Gauguin ar fi fost vândut cu 300 de milioane de dolari de un colecţionar elveţian în februarie 2015, potrivit The New York Times.1 - "Salvator Mundi", de Leonardo da Vinci, vândut în noiembrie 2017 cu 450,3 milioane de dolari de casa Christie's, la New York.2 - "Les Femmes d'Alger (version 0)", un tablou în ulei realizat de Pablo Picasso, vândut cu 179,4 milioane de dolari de casa Christie's în mai 2015, la New York.3 - "Nu couche", de Amedeo Modigliani, a atins preţul de vânzare de 170,4 milioane de dolari la o licitaţie organizată de aceeaşi casă în noiembrie 2015.4 - "Nu couche", un alt exemplar din aceeaşi serie a pictorului italian, vândut cu 157,2 milioane de dolari la o licitaţie organizată pe 14 mai 2018 de casa Sotheby's, la New York.5 - "Three Studies of Lucian Freud", un triptic de Francis Bacon, achiziţionat în noiembrie 2013 cu 142,4 milioane de dolari la o licitaţie organizată de casa Christie's la New York.6 - "The Scream", un pastel de Edvard Munch, vândut în mai 2012 cu 119,9 milioane de dolari de casa Sotheby's, tot la New York.7 - "Fillette a la corbeille fleurie", o pânză de Pablo Picasso ce datează din 1905, a fost vândută pe 8 mai 2018 la New York în cadrul unei licitaţii ce a fost organizată de casa Christie's.8 - Un tablou fără titlu al artistului american Jean-Michel Basquiat a fost vândut cu 110,5 milioane de dolari pe 18 mai 2017 la New York de casa Sotheby's.9 - "Nu au plateau de sculpteur" (tablou cunoscut şi sub titlul "Nu, feuilles vertes et buste"), de Pablo Picasso, a fost vândut cu 106,4 milioane de dolari în mai 2010 la o licitaţie din New York a casei Christie's.10 - "Silver Car Crash (Double Disaster)", o pânză monumentală creată de Andy Warhol, a fost vândută în noiembrie 2013 cu 105,4 milioane de dolari la o licitaţie organizată de casa Sotheby's la New York.