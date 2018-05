Andreea Raicu, marcată de cuvintele tatălui ei:”I-a spus mamei că nu o să se aleagă nimic de mine.”

19:30

După Maluma, încă un nume mare este confirmat pentru 1 iulie, în cadrul festivalului "El Carrusel": LUIS FONSI, cel care a doborât toate recordurile muzicale cu DESPACITO. "El Carrusel" este unul dintre cele mai grandioase evenimente organizate vreodată în Romania, unde, de la an la an, nume mari ale muzicii internaționale vor urca pe aceeași […]