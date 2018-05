Loredana Chivu nu și-a revenit după ce s-a despărțit de Mihai Colesnicov. “Am plâns până mi s-a învenițit un ochi!”

19:40

În decembrie 1949 Ierusalimul, respectiv partea lui de vest, a fost proclamat de David Ben Gurion capitală a noului stat evreiesc Israel‏‏. În iunie 1967 după Războiul de șase zile, Israelul a cucerit partea de est a Ierusalimului de la palestinieni și a anunțat reunificarea orașului. În 30 iulie 1980 Parlamentul israelian a adoptat o […] La 37 de ani de la adoptarea legii care stabilește capitala Israelului la Ierusalim, Statele Unite și-au mutat ambasada