EXCLUSIV | S-a certat şi s-a împăcat cu Gigi Becali, iar acum dă verdictul: "Nu-l interesează titlul, ci banii! El e negustor". Rednic, la FCSB? "Ăsta semnalizează stânga şi ia dreapta"

00:10

Teixeira a fost singurul fotbalist lăudat de Becali după înfrângerea de la Iaşi, atuncând fostul finanţator al FCSB a spus despre portughez că e cel mai bun fotbalist din echipă. Răspunsul lui Teixeira a venit la finalul partidei cu Craiova, când acesta a trimis săgeţi către Dică şi Becali. "Cel mai bun fotbalist care stă pe banca. Cred că a fost doar a două oară când am fost titular în play-off. Mă bucur că am început meciul azi şi că am câştigat. Păcat că la Iaşi nu am făcut ce trebuia, iar ac...