Tânăr cercetat penal pentru că vindea pe internet un detector de metale. Cum poţi deţine legal astfel de aparate

13:15

Violonistul Nigel Kennedy a lansat un nou album - „Kennedy Meets Gershwin“, în careartistul transformă simpla incursiune plină de emoţie a muzicii emblematicului compozitoramerican într-o unică şi fascinantă colecţie sonoră. Noul album conţine piese ca: Summertime, Rhapsody In (Claret &) Blue,They Can’t Take That Away From Me, Porgyand Bess, secvenţe ce au fost recreate în stilul inimitabil şi cu verva inconfundabilă marca NigelKennedy.