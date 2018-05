Teorie șocantă în cazul SCANDALULUI SEXUAL al momentului! Imaginile cu directoarea și elevul care se iubeau au fost postate oe intertnet de soțul profesoarei. Bărbatul s-a răzbunat că soția a intentat divorț

13:30

Cursul valutar din 15 mai aduce vești despre leu. După ce a incheiat saptamana trecută in creștere fața de principalele monede internaționale, potrivit cursului bnr oferit de Banca Naționala, leul romanesc inregistreaza și azi creștere in raport cu: euro, dar pierde in raport cu celelalte monede.