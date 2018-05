Hunedoara: Necesarul de sânge depăşeşte cu 38% ceea ce poate asigura Centrul de Transfuzii

Mai mult de o treime din necesarul de sânge al spitalelor nu poate fi asigurat de Centrul Judeţean de Transfuzii Sanguine (CJTS), chiar dacă în ultima perioadă s-a constatat o creştere a numărului de donatori cu 18%, a declarat marţi, directorul CJTS Hunedoara, dr. Victoria Hălmagi, cu prilejul unei acţiuni de donare de sânge organizată de Prefectura Hunedoara."Există o discrepanţă între cererea de sânge şi ceea ce putem noi oferi. În primul trimestru al acestui an, comparativ cu trimestrul I al anului 2017, avem o creştere cu 18% a numărului de donatori de sânge, dar nu facem faţă cererilor, pentru că aici este problema cu care ne luptăm. Se pare că necesarul este foarte mare. Pe statistica de anul trecut, necesarul de sânge pentru judeţul Hunedoara a depăşit cu 38% ceea ce puteam noi oferi. Diferenţa de produse sanguine a fost acoperită din alte judeţe", a spus dr. Victoria Hălmagi.Potrivit acesteia, cererea de sânge a crescut deoarece în spitalele din judeţul Hunedoara sunt efectuate intervenţii chirurgicale grele, care necesită transfuzii. De asemenea, numărul de pacienţi care suferă de afecţiuni oncologice este în creştere, ceea ce s-a reflectat şi asupra solicitărilor de sânge sau produse din sânge.Câteva zeci de pompieri militari şi angajaţi ai structurilor ce aparţin de Ministerul Afacerilor Interne, inclusiv prefectul judeţului Hunedoara, Fabius Kiszely, s-au prezentat marţi la sediul CJTS Hunedoara pentru a dona sânge, în cadrul unei acţiuni de conştientizare a populaţiei asupra importanţei acestui gest."Este nevoie acută de sânge în judeţul Hunedoara. Ca atare, ne-am mobilizat şi sperăm că exemplul pe care-l dăm noi va fi îmbrăţişat de cât mai multă lume. Am discutat aceste lucruri şi în cadrul Colegiului Prefectural şi am solicitat ca toate instituţiile din judeţ să se implice în această campanie de conştientizare a populaţiei privind necesitatea acestui act, care, până la urmă, este unul de conştiinţă civică, prin care putem salva multe vieţi, ceea ce ne şi dorim", a spus prefectul judeţului Hunedoara.Aproape 70% dintre pompierii militari din cadrul Detaşamentului Deva al ISU Hunedoara sunt înscrişi pe lista donatorilor de sânge şi vin la CJTS Hunedoara atunci când este nevoie."Prin misiunile noastre, suntem prezenţi în rândurile oamenilor aflaţi la greu. Acum este iarăşi o situaţie în care centrele medicale au nevoie de sânge, motiv pentru care am răspuns prompt la invitaţia Centrului Judeţean de Transfuzii de Sânge. Am mai donat sânge şi aproximativ 70% dintre pompieri donează sânge în mod etapizat", a declarat comandantul unităţii, lt.col. Mihai Dorobăţ.Conform datelor statistice ale CJTS Hunedoara, circa 600 de persoane donează sânge, în fiecare lună, însă pentru a asigura nevoile spitalelor, ar fi necesară o creştere cu cel puţin o sută a numărului acestora. AGERPRES/(A, AS - autor: Sorin Blada, editor: Diana Dumitru, editor online: Ada Vîlceanu)

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Agerpres