Hunedoara: Peste o sută de cupluri care au împlinit 50 de ani de căsătorie, sărbătorite la Deva

Dotarea maternităţilor este o prioritate pentru Organizaţia Salvaţi Copiii, afirmă Gabriela Alexandrescu, preşedintele executiv al organizaţiei, într-un comunicat transmis AGERPRES."Fiecare dintre noi poate ajuta prin redirecţionarea celor 2% din impozitul pe venit. Formularele 230 şi 200 precompletate cu datele de identificare ale organizaţiei se pot descărca de la adresa http://www.salvaticopiii.ro/doilasuta/", precizează Gabriela Alexandrescu.Formularele trebuie completate cu datele personale, semnate şi depuse personal la administraţiile financiare sau trimise prin poştă, cu confirmare de primire, până la data de 25 mai 2018. Suma nu trebuie menţionată în formular, ea urmând să fie completată de administraţia financiară."Salvaţi Copiii România a dotat prima maternitate în februarie 2012 şi de atunci am ajuns în 78 de maternităţi, din 40 de judeţe ale ţării, la unele dintre acestea de câteva ori deja. În total am achiziţionat şi donat 393 de echipamente performante necesare supravieţuirii bebeluşilor născuţi prematur: incubatoare, mese de resuscitare, ventilatoare de suport respirator, lămpi de fototerapie şi multe altele, în valoare de peste 3.120.000 euro. Din datele pe care le avem, peste 34.000 de nou-născuţi au venit pe lume şi au fost îngrijiţi în condiţii mai bune, datorită aparaturii donate de noi în ultimii ani", precizează Gabriela Alexandrescu.Potrivit sursei citate, naşterea rămâne discriminatorie în România, pentru că un copil prematur care nu are şansa de a se naşte într-o maternitate dotată cu aparatură medicală adecvată nu va supravieţui."Datele arată că 90% dintre copiii prematuri sau extrem prematuri (sub 32 de săptămâni) supravieţuiesc în ţările dezvoltate, iar în regiunile slab dezvoltate 90% dintre aceşti copii mor. (Raport WHO Born too soon). În România, este cazul unuia din 10 copii care se naşte prematur şi are nevoie de intervenţie medicală urgentă încă din primul minut de viaţă, pentru a supravieţui şi pentru a recupera decalajul, astfel încât să facă faţă mediului extern", se arată în comunicat.Conform datelor din analiza Salvaţi Copiii privind situaţia maternităţilor din România, doar 23 de unităţi sunt de nivel III şi pot prelua cazurile severe.Echipamentele medicale insuficiente rămân o problemă frecventă în România - 13% dintre maternităţile de nivel I nu au niciun incubator standard pentru nou-născuţii prematuri, 56% dintre maternităţile de nivel II nu au ventilator pentru suport respirator şi 14% dintre maternităţile de nivel III au o singură masă de reanimare pentru copii."Deşi mortalitatea perinatală ajunge la 90%, dacă un prematur precoce nu se naşte în spitalul adecvat echipat, în prezent, în România există doar jumătate din numărul de paturi necesare pentru spitalizarea prematurilor. La un necesar de 30 paturi la un milion de locuitori, România are doar aproximativ 300 de locuri în terapia intensivă neonatală", se mai arată în comunicatul citat.Şeful de secţie de neonatologie de la Maternitatea Cantacuzino, dr. Adrian Crăciun, afirmă că, "deşi scriptic Compartimentul de Terapie Intensivă Neonatală de la Maternitatea Cantacuzino, de pildă, cuprinde doar 9 locuri, frecvent au fost internaţi 12,13, chiar şi 14 nou-născuţi, ceea ce, la personalul insuficient normat, scade calitatea actului medical şi creşte riscul de infecţii nosocomiale, din cauza supraaglomerării".Organizaţia Salvaţi Copiii continuă în 2018 campania de promovare pentru redirecţionarea a 2% din impozitul anual pe venit şi îi invită pe contribuabili să îi fie alături în demersul de a dota maternităţile din România cu aparatură de ultimă generaţie, cu scopul de a asigura asistenţă medicală adecvată copiilor născuţi prematur. AGERPRES/(AS - autor: Petronius Craiu, editor: Mihai Simionescu, editor online: Anda Badea)