Vlad Cazino aduce 26 de sloturi noi si turneu cu 10.000 RON cash

Naomi Osaka (20 de ani, 21 WTA) a prefațat duelul de mâine cu Simona Halep (26 de ani, 1 WTA), din turul secund al turneului Premier 5 de la Roma."Am avut oportunitatea să joc pe zgură împotriva Simonei la Roland Garros, în 2016. Am făcut un meci bun atunci, dar am cedat în decisiv. O cunosc foarte bine. Chiar ne-am antrenat împreună anul acesta la Madrid. Am petrecut foarte mult timp împreună, a fost drăguță, ne înțelegem de minune. ...