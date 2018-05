Preşedintele Iohannis participă la Sofia la reuniunea informală a Consiliului European şi la Summitul UE - Balcanii de Vest

16:20

Ministrul Educaţiei, Valentin Popa, a declarat, marţi, că Universitatea din Bucureşti a pierdut anul trecut 210 locuri la masterat şi 100 de locuri la licenţă, afirmând că nimeni nu a oferit explicaţii şi nu a cerut demisia ministrului de atunci.Valentin Popa a fost întrebat de deputaţii din Comisia de învăţâmânt despre criteriile pe baza cărora au fost stabilite locurile în universităţi."Metodologia este publicată pe site. (...) Este explicat în detaliu calculul. Sunt formule relativ simple, sunt bazate pe numărul de studenţi pe care fiecare universitate îi are fie în programe de studiu care susţin preponderent domeniile de dezvoltare a României sau numărul de studenţi pe care fiecare universitate îi are în programe de studiu care pregătesc absolvenţi ce vor lucra în sistemul preuniversitar. În rest, celelalte repartiţii sunt făcute tot după un caracter istoric, un caracter istoric care nu a fost absolut niciodată explicat. Nimeni dintre noi nu a ştiut, de exemplu, în alţi ani, de ce o universitate a primit 3.000 de locuri şi alta a primit 2.300, poate datorită vechimii, poate datorită altor considerente, dar nu ştim de ce au evoluat cifrele în creştere sau în descreştere pentru că nimeni nu le-a explicat vreodată", a răspuns ministrul întrebărilor deputaţilor.El a susţinut că şi anul trecut Universitatea Bucureşti a pierdut locuri şi nimeni nu a explicat de ce."Anul trecut Universitatea din Bucureşti a pierdut 210 locuri la masterat şi 100 de locuri la licenţă, dar nimeni nu ne-a explicat de ce. Şi nimeni nu a protestat şi nimeni nu a cerut demisia ministrului de atunci. Anul acesta este pentru prima dată când avem o transparenţă şi se pare cu cât avem mai multă transparenţă, cu atât mai mult deranjează", a adăugat Valentin Popa.El le-a spus deputaţilor că a făcut corecţii în formulele de calcul în limita de 1,5%."Formulele de calcul, dacă le puneţi în aplicare, veţi găsi la unele universităţi puţin mai mult, iar la altele puţin sub. Sunt situaţii care sunt corectate, dar foarte uşor. Am explicat şi pe site în acea fundamentare că 1,5% mi-am permis să fac anumite corecţii asupra unor evenimente din trecut. (...) De exemplu, Universitatea de Vest din Timişoara a suferit o descreştere de locuri în anul 2011 făcută de domnul ministrul Funeriu, o descreştere pe care şi dânsul a regretat-o de foarte multe ori (...) Nu a fost o corecţie neapărat pentru a reîntregi acea nedreptate făcută în 2011, dar, în comparaţie cu alte universităţi, universitatea din Timişoara are evident un management performant pentru că rata de succes la doctorat este cea mai mare pentru numărul de programe de studiu, este cel mai bine adaptat", a mai spus Popa. AGERPRES/(AS - autor: Alina Novăceanu, editor: Mihai Simionescu, editor online: Anda Badea)