Podul care leagă Crimeea de Rusia: UE condamnă ''o nouă încălcare a suveranităţii'' Ucrainei

18:00

Regizorul american Spike Lee a revenit pe Croazetă luni seara cu filmul ''BlacKKKlansman'', un film poliţist cu accente de pamflet despre rasism, extrema dreaptă şi preşedintele Donald Trump, împotriva căruia a lansat un atac virulent în timpul conferinţei de presă, informează AFP.Pelicula spune povestea adevărată a unui poliţist afro-american, Ron Stallworth, care reuşeşte să se infiltreze în organizaţia Ku Klux Klan. Filmul sugerează o conexiune între Casa Albă şi activităţile adepţilor supremaţiei albilor, notează DPA. Spike Lee nu a mai fost prezent în Festivalul de la Cannes din anul 1991, când a participat cu ''Jungle Fever''.Marţi, regizorul american în vârstă de 61 de ani, a spus că Trump nu a reuşit să fie un lider de moralitate în declaraţiile despre marşul ''Unite the Right'' din Charlottesville, care s-a desfăşurat în luna august anul trecut.''Ticălosul a avut oportunitatea să spună că dragostea este mai importantă decât ura'', a spus Lee într-un discurs înfocat la conferinţa de presă cu ocazia premierei filmului. ''Ticălosul ală nu a denunţat Klanul şi... nici naziştii''.Trump nu a spus ''în America, suntem mai buni decât atât'', a declarat regizorul, care a refuzat să menţioneze numele preşedintelui, potrivit DPA.''BlacKkKlansman'' se încheie cu imaginea membrilor KKK scandând ''America First'' şi cu filmarea originală în care liderul Klanului, David Duke, laudă proiectele lui Trump pentru Statele Unite.Proiecţia filmului vine la 30 de ani după ce Lee a părăsit furios festivalul spunând că a fost ''furat'' după ce filmul său cult ''Do the Right Thing'' nu a primit Palme d'Or.În timpul conferinţei de presă de marţi, Lee, a cărui carieră s-a desfăşurat sub semnul denunţării rasismului în Statele Unite, a apus că se simte îngrijorat la gândul că Trump deţine codurile nucleare. ''Merg la culcare cu gândul la asta'', a spus regizorul.''BlacKkKlansman'' a fost primit cu entuziasm de public care a aplaudat îndelung în picioare, potrivit DPA.Din distribuţia filmului face parte şi John David Washington, fiul vedetei hollywoodiene Denzel Washington, care s-a apucat de actorie după ce a fost jucător de fotbal american.Lee a făcut în trecut o serie de comentarii controversate, inclusiv despre National Rifle Assocation (NRA), dar i-a rugat pe participanţii la conferinţa de presă de marţi să-i scuze limbajul direct deoarece ''se întâmplă lucruri nasoale care te fac să vrei să înjuri''.''BlacKkKlansman'' este de asemenea dedicat lui Heather Heyer, o activistă pentru drepturi civile care şi-a pierdut viaţa în momentul în care o maşină a intrat în grupul protestatarilor împotriva marşului pentru supremaţia albilor de anul trecut din august, în Charlottesville.Lee a obţinut permisiunea mamei lui Heyer pentru a folosi filmările care arată, potrivit acesteia, uciderea fiicei sale.''BlacKkKlansman'', care va intra în cinematografele americane când se va împlini un an de la protestelor din Charlottesville, este, în opinia regizorului său, ''de partea corectă a istoriei''.Acţiunea filmului este plasată în anii '70 în timpul protestelor împotriva Războiului din Vietnam şi are legătură cu vremurile noastre, a spus Lee.Mesajul filmului ar trebui să fie un semnal de alarmă pentru restul lumii deoarece manifestările de extremă dreapta nu au loc doar în Statele Unite.''Aberaţii se întâmplă peste tot în lume'', a spus Lee. ''Trebuie să ne trezim. Nu mai putem păstra tăcerea''. AGERPRES/(AS-autor: Simona Tatu, editor: Mariana Ionescu, editor online: Gabriela Badea)