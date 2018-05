Marea epurare din newsfeed: Facebook investighează aplicaţiile conexe şi modul în care acestea gestionează datele utilizatorilor. Până acum, compania a suspendat 200 de aplicaţii

17:30

Exista riscul ca preţul petrolului să ajungă la 100 de dolari per baril anul viitor, pentru prima dată din 2014, arată un nou studiu realizat de braţul Merrill Lynch, parte a Bank of America, potrivit Quartz. În principiu, această creştere ar veni de la principiul de bază al pieţei de creştere a cererii în acelaşi timp cu scăderea ofertei. În cadrul unui interviu pentru Bloomberg, Francisco Blanch, şeful diviziei de cercetare pentru segmentul de mărfuri al Bank of America Merrill Lynch a discuta...