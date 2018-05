Guvernul strânge și mai tare șurubul în Sănătate: după banii imputați medicilor pentru medicamentele prescrise în afara protocoalelor MS, pacienții spun adio și investigațiilor performante gratuite

13:50

Potrivit datelor furnizate de agenţii economici privind locurile de muncă vacante, în evidenţele Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă (ANOFM) sunt înregistrate 32.542 locuri de muncă, în data de 15 mai 2018. (Află aici cum poți câștiga și tu de acasă chiar și 10.000 de euro lunar) Situaţia locurilor de muncă vacante, în fiecare judeţ: […] The post HARTĂ. Peste 32.000 de locuri de muncă vacante în România, în 15 mai 2018. Cum sunt repartizate pe județe appeared first on Cancan.ro.