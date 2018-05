Tenis: Alize Cornet, exonerată după trei absenţe de la controlul antidoping

19:00

Scriitorul american Tom Wolfe, unul dintre iniţiatorii mişcării ''noul jurnalism'', a decedat marţi la vârsta de 87 de ani, potrivit agentului său, informează Reuters.Wolfe a redat cultura şi spiritul american de-a lungul a cinci decenii în cărţi precum ''The Electric Kool-Aid Acid Test'', ''The Right Stuff'', ''The Bonfire of the Vanities''.Wolfe a decedat într-un spital din New York, în urma unei infecţii neprecizate, a declarat telefonic agentul său, Lynn Nesbit, precizează Reuters. AGERPRES/(AS-autor: Simona Tatu, editor: Mariana Ionescu, editor online: Gabriela Badea)