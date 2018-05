Tenis: Irina Begu, calificată în turul al doilea la Roma (WTA)

20:50

România, cu o creştere economică de 4,2% în primul trimestru, are a cincea cea mai mare creştere dintre cele 28 de state membre ale Uniunii Europene, la nivel dublu faţă de media UE, a afirmat marţi vicepremierul Viorel Ştefan."România, cu o creştere de 4,2%, are a cincea cea mai mare creştere dintre cele 28 de state membre ale Uniunii Europene. Ca şi anul trecut, creşterea se situează la nivel dublu faţă de media Uniunii Europene, 2,4 media, 4,2 creşterea înregistrată de economia românească. Aşa cum a spus şi Comisia Europeană, avem o creştere economică robustă, iar ritmul de creştere este la nivelul potenţialului estimat de Comisie pentru acest an", a declarat Viorel Ştefan, la Palatul Victoria, într-o prezentare a stării economiei româneşti pe primul trimestru al anului 2018.Vicepremierul a subliniat că rezultatele din primul trimestru sunt "mai puţin relevante, pentru că nu au o contribuţie decât de 19%, dacă ne raportăm la întregul an". "În al doilea rând, trebuie să observăm că, de regulă, primul trimestru este influenţat de condiţii incerte într-o măsură mai mare decât celelalte trimestre din cursul anului", a adăugat Viorel Ştefan.Cu această ocazie, el a prezentat un grafic cu valorile înregistrate în cifre absolute pe ultimii patru ani, respectiv trimestrele I din ultimii patru ani."Observăm că în 2016 (...) PIB-ul nominal a avut cea mai slabă evoluţie de după anul 2010, deci după criză, acesta crescând cu doar 4,4% faţă de primul trimestru din 2015, la un nivel de 146 de miliarde de lei, o creştere faţă de 2015 de doar şase miliarde de lei. În 2017, creşterea valorii nominale a PIB-ului pe primul trimestru a fost de 12,3%, observându-se o dinamică triplă faţă de anul precedent, raportat la anul 2015, deci 2016 faţă de 2015 o creştere de şase miliarde de lei, 2017 raportat la 2016 o creştere cu 18 miliarde de lei. Această dinamică a provenit în special din prestaţia economică foarte slabă în 2016 şi ca urmare a unor rezultate ale aplicării unor măsuri din programul de guvernare încă din trimestrul I al anului 2017, ceea ce explică creşterea spectaculoasă cu 18 miliarde de la 2016 în 2017, raportându-ne la primul trimestru al anului. În 2018, dinamica PIB-ului nominal pe trimestrul I a fost de 7,5%, cu precizarea că deflatorul pentru 2018 este de 3,4, deci pe diferenţă ajungem la aproximativ 4,2, ceea ce indică Eurostat-ul astăzi. Iar comparată cu dinamica primului trimestru din 2016, a fost de 20,9%, ceea ce reprezintă o cincime, care în doi ani este, trebuie să recunoaştem, cu adevărat un rezultat remarcabil", a explicat vicepremierul.Economia României a crescut în primul trimestru al acestui an cu 4%, pe serie brută, şi cu 4,2% pe serie ajustată sezonier, comparativ cu aceeaşi perioadă din 2017, arată primele estimări publicate marţi de Institutul Naţional de Statistică (INS). AGERPRES/(A, AS - autor: Daniel Florea, editor: Georgiana Tănăsescu, editor online: Gabriela Badea)