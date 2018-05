Mesaj din LUMEA DE DINCOLO transmis de Ionela Prodan. O cântăreață celebră a POVESTIT TOTUL: „Când o fi vremea…”

21:15

Pe Anca Mireanu, de la PSnews, despre care am scris fără s-o știu, am întîlnit-o joi seara, în holul de la Antena 3. Holurile și sălile de așteptare de la televiziuni au fost pentru mine în deceniile de exercițiu televizionistic, un prilej, fericit sau nefericit, depinde de împrejurări, de a mă întîlni cu persoane mai mult sau mai puțin simpatice mie.