A murit Tom Wolfe, scriitor american şi reprezentant al „noului jurnalism”

Tom Wolfe, scriitor american, autor al best-seller-ului "The Bonfire of the Vanities" şi reprezentant al „noului jurnalism", a murit luni într-un spital din Manhattan, la vârsta de 88 de ani, scrie The Guardian. Wolfe fusese internat din cauza unei infecţii în organism.

