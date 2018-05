Facebook a închis aproape 600 de conturi în doar trei luni! Vezi dacă ești vizat

17:00

Îndrăgita prezentatoare Bianca Sârbu a trecut prin momente extrem de dificile, după ce medicii au diagnosticat-o cu cancer de trei ori. Iar viața i-a mai dat o încercare: soțul ei a murit pe scenă, chiar sub ochii ei! Acum a învins totul și încearcă să-și refacă viața alături de un bărbat cu 11 ani mai […] The post Bianca Sârbu, diagnosticată de trei ori cu cancer, și-a văzut soțul murind sub ochii ei appeared first on Cancan.ro.