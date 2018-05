Cercul Militar, episodul 2: soldații români și-au dorit o casă a lor

17:10

Cristian Țopescu a decedat marți, după amiază, la Spitalul Universitar de Urgență Elias. Acesta suferea de mai multe afecțiuni. În ciuda eforturilor medicilor, fostul mare comentator sportive a suferit un stopcardiorespirator iresuscitabil. CITEȘTE AICI: CRISTIAN ȚOPESCU A MURIT! Conducerea spitalului a emis un comunicat, imediat după ce Țopescu a murit. "Cristian George Țopescu, în vârstă […]