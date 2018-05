Horoscop, miercuri, 16 mai 2018. Fecioarele au parte de complicații la locul de muncă

20:30

Filmul suedez "Up in the Sky" / Printre Stele, desemnat în 2017 drept "cel mai bun film pentru copii" la Zurich, va deschide ediţia din acest an a retrospectivei Festivalului Internaţional de Film pentru publicul tânăr KINOdiseea Altfel (18-20 mai). Filmul spune povestea micuţei Pottan, care ar trebui să își petreacă vacanța la o fermă […]