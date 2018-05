Un tablou de Rembrandt necunoscut până acum, descoperit după o vânzare la licitaţie

04:50

Actriţa Victoria ''Tori'' Davey Spelling s-a născut la 16 mai 1973, în Los Angeles.Este fiica lui Aaron Spelling, producător de televiziune şi film, potrivit https://www.imdb.com.A învăţat la Liceul din Beverly Hills, California, iar în 1991 a absolvit cursurile şcolii Harvard-Westlake din Los Angeles.A început să ia lecţii de actorie la vârsta de 6 ani, la iniţiativa tatălui său, având apariţii sporadice în seriale precum ''The Love Boat'', ''Hotel'' şi ''Saved by the Bell''.Primul rol important al carierei sale şi cel care i-a adus celebritatea a fost Donna Martin din serialul de succes ''Beverly Hills, 90210'', co-producţie a companiei tatălui său, Spelling Television. La debutul filmărilor, Tori avea 17 ani. A făcut parte din distribuţia tuturor celor zece sezoane, difuzate între 1990-2000. Pentru prestaţia sa, a fost nominalizată de două ori la Premiile pentru Tinerii Artişti (Young Artist Awards).Între 1990 şi 2000 a jucat, în paralel, în producţii de televiziune precum ''A Friend to Die For'' (1994); ''Mother, May I Sleep with Danger?'' (1996).În 2006, a jucat în sitcom-ul ''So Notorious'' difuzat de VH1. Scenariul celor zece episoade a fost bazat pe întâmplări din viaţa ei.Între 2007 şi 2012, a jucat, alături de soţul său Dean Mc Dermott, în ''Tori & Dean: In Love'', serial tip reality-show, notează https://www.allmovie.com.La 11 martie a lansat volumul autobiografic ''sTori Telling'', iar la 14 aprilie 2009, pe cel de-al doilea, ''Mommywood''. În 2009, a avut două apariţii în serialul de tip spin-off ''90210''. A publicat alte două volume, ''Uncharted Territori'' şi ''A Picture Book, Presenting Tallulah'' în anul 2010, pentru ca în 2012 şi 2013 să lanseze volumele ''CelebraTORI'' şi ''Spelling It Like It Is''.A mai făcut parte din distribuţia următoarelor filme: ''Stewie Griffin: The Untold Story'' (2005); ''Cthulhu'' şi ''Kiss the Bride'' (2007), ''Izzie's Way Home'' (2016). Pe micile ecrane, a putut fi urmărită în producţiile ''True Tori'' şi ''Mystery Girls'', ambele din anul 2014.În iulie 2004, s-a căsătorit cu actorul şi scriitorul Charlie Shahnaian, de care a divorţat peste un an. În mai 2006, s-a căsătorit cu actorul Dean McDermott, cu care are cinci copii. AGERPRES/(Documentare - Horia Plugaru, editor: Liviu Tatu, editor online: Adrian Dădârlat) Sursa foto: Tori Spelling / Facebook