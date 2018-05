DOCUMENTAR: Actorul Pierce Brosnan împlineşte 65 de ani

Legendar actor irlandezo-american, producător de film, ecologist, filantrop, artist, de două ori nominalizat la Premiul Globul de Aur, Pierce Brosnan este cunoscut pentru cariera sa bogată, extinsă atât în faţa camerei, cât şi în spatele acesteia, ca producător. Pierce Brosnan s-a născut la 16 mai 1953, în County Meath, Irlanda, şi s-a mutat la Londra, la vârsta de 11 ani. La 20 de ani, s-a înscris la The Oval House şi a continuat studiile la The Drama Center din Londra.După absolvire, a jucat în mai multe producţii teatrale, între care amintim "Fulimena" - Franco Zeffirelli şi piesa lui Tennessee Williams - "The Red Devil Battery Sign". În 1982, s-a mutat la Los Angeles, unde a devenit cunoscut cu rolul detectivului particular Remington Steele din populara serie TV cu acelaşi nume a televiziunii NBC.În anii '90, Brosnan a revigorat popularitatea francizei Bond în producţii precum "Goldeneye" (1995), "Tomorrow Never Dies" (1997), "The World Is Not Enough" (1999) şi "Die Another Day" (2002). Primele trei filme Bond ale lui Brosnan au câştigat peste un miliard de dolari la box-office-ul internaţional, iar "Die Another Day" a obţinut aproape o jumătate de miliard de dolari în întreaga lume, potrivit www.piercebrosnan.com.Au urmat rolurile din: "Mr. Johnson" (1990), în regia lui Bruce Beresford; "The Lawnmower Man" (1992); "Mrs. Doubtfire" (1993), cu Robin Williams; "The Mirror Has Two Faces" (1996), alături de Barbra Streisand; "Mars Attacks" (1996); "Dante's Peak" (1997); "Grey Owl" (1999), regizor Richard Attenborough; "The Tailor of Panama" (2001).Pentru filmul "Matador" (2005), a primit o nominalizare la Globul de Aur pentru cea mai bună interpretare a unui actor într-un film şi o nominalizare pentru cel mai bun actor într-un rol principal al Academiei Irlandeze de Film şi Televiziune. Doi ani mai târziu în 2007, a jucat în pelicula "Married Life", alături de Rachel McAdams, Patricia Clarkson şi Chris Cooper, în regia lui Ira Sachs, şi în "Seraphim Falls", în care l-a avut alături pe Liam Neeson.Între alte filme ale sale amintim: adaptarea cinematografică a succesului de pe Broadway "Mamma Mia!" (2008), alături de Meryl Streep; "The Greatest" (2010), cu Susan Sarandon şi Carey Mulligan; "Remember Me" (2010), cu Robert Pattinson; "Percy Jackson & The Olympians: The Lightning Thief" (2010), bazat pe cel mai bine vândut roman scris de Richard Riordan. O altă peliculă în care a apărut a fost "The Ghost Writer" (2010), semnată de Roman Polanski, cu Ewan McGregor.Au mai urmat: "I Don't Know How She Does It" (2011), alături de Sarah Jessica Parker şi Greg Kinnear; "Salvation Boulevard" (2011), cu Greg Kinnear, Ed Harris şi Jennifer Connelly; "Love Punch" (2013), cu Emma Thompson; "A Long Way Down" (2014), cu Aaron Paul, Toni Collette şi Imogen Poots; "The November Man", în regia lui Roger Donaldson; "No Escape" (2015), alături de Owen Wilson şi Lake Bell; "Survivor", împreună cu Milla Jovovich. Sursa foto: piercebrosnan.comÎn anul 2016, Brosnan a co-produs şi a jucat în thrillerul "I.T.", regizat de John Moore. În luna noiembrie a aceluiaşi an, Academia Europeană de Film i-a acordat lui Brosnan un premiu de onoare - European Achievement in World Cinema. Printre celelalte premii ale sale se mai numără: Premiul Forces for Nature, din 2015, acordat de Consiliul pentru Apărarea Resurselor Naturale; Premiul Caritas, din 2011, acordat de St. John's Health Center Foundation pentru munca sa în serviciul comunităţii, şi Premiul Golden Kamera, din 2007, pentru activitatea sa în domeniul protecţiei mediului, potrivit www.piercebrosnan.com.Anul 2017 a fost unul aglomerat pentru Brosnan. În aprilie, a jucat în seria dramatică "The Son", bazată pe romanul cu acelaşi nume scris de Philipp Meyer, despre ascensiunea şi declinul unei familii care se ocupă de afaceri cu petrol în Texas. În vară, a interpretat, alături de Jeff Bridges şi Kate Beckinsale, un rol în "The Only Living Boy în New York", regizat de Marc Webb. În toamnă, Brosnan a filmat pentru pelicula "Mamma Mia! Here We Go Again", continuarea blockbuster-ului "Mamma Mia!". Tot în anul 2017, a jucat cu Jackie Chan în thrillerul "The Foreigner", în regia lui Martin Campbell, peliculă bazată pe cartea "The Chinaman" de Stephen Leather.Pe lângă munca în faţa camerei, Brosnan a fost pasionat şi de producţia de filme. După ce a câştigat statutul de actor internaţional, Brosnan a lansat propria companiei de producţie - Irish DreamTime, în 1996, alături de producătorul Beau St. Clair. Printre filmele produse de Irish DreamTime s-au numărat: "The Nephew" (1998); "The Match" (1999); "Evelyn" (2002); "Laws of Attraction" (2004); "The Matador" (2005); "Shattered" (2007); "The Greatest" (2010); "Some Kind of Beautiful" (2014); "The November Man" (2014); "I.T. " (2016).De-a lungul carierei sale, Pierce Brosnan a primit un titlu onorific din partea Institutului de Tehnologie din Dublin, un altul din partea Colegiului Universitar din Cork, Irlanda. De asemenea, a fost distins cu Ordinul Imperiului Britanic acordat de regina Elisabeta a II-a. Totodată, a fost ambasador al organizaţiei "The Prince's Trust", fondată de prinţul Charles, precum şi ambasador al UNICEF Irlanda.Alături de soţia sa, Keely Shaye, s-a implicat în numeroase activităţi privind mediul, unul din proiecte fiind filmul documentar "Poisoning Paradise", pe care l-au produs. Pelicula a fost prezentată la 17 festivaluri de prestigiu din SUA şi din străinătate şi a fost recompensată cu şapte premii, multe dintre acestea pentru cel mai bun documentar.O altă latură a actorului este cea de pictor. Acesta a urmat o şcoală în domeniul artelor frumoase unde a învăţat să picteze peisaje, portrete pline de culoare. În lucrările sale se observă influenţa marilor artişti precum Picasso, Matisse, Bonnard şi Kandinsky. AGERPRES/(Documentare - Suzana Cristache Drăgan, editor: Doina Lecea, editor online: Adrian Dădârlat) Sursa foto: piercebrosnan.com

