Când are loc finala Exatlon! Transmisiunea va fi în direct

23:20

Pasionații sporturilor de contact ar putea avea parte de o luptă teribilă, între doi dintre cei mai spectaculoși practicanți din lume. (Află aici cum poți câștiga și tu de acasă chiar și 10.000 de euro lunar) ”Spărgătorul de oase” Freddy Kemayo a sosit la București pentru a negocia contractul pentru un meci istoric cu Cătălin Moroșanu. […] The post Breaking news. ”Spărgătorul de oase”, în secret în România ca să negocieze ”fight-ul anului” cu Moroșanu! appeared first on Cancan.ro.