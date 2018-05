Regizoarea Ioana Păun și activista Fatma Yilmaz, la Interviurile Libertatea Live. Care este statutul femeii musulmane?

12:00

Liga 1 la fotbal, play-out, etapa 10. FC Botoșani – Concordia Chiajna (ora 18.30, Digi, Telekomsport, Look). Meciul are miză doar pentru oaspeți. Moldovenii sunt scutiți de emoții, nu și ilfovenii, care ocupă locul de baraj. O singură înfrângere au suferit moldovenii în ultimele șase jocuri disputate pe teren propriu în campionat, 0-1 cu Dinamo […]