După mastectomie, acum Shannen Doherty a trecut printr-o intervenție de reconstrucție a sânilor

23:40

Încă un scandal în fotbalul românesc! S-a întâmplat la meciul Juventus – Dinamo, undfe un cameraman ar fi fost bătut de liderul galeriei ”câinilor”, potrivit Digisport. Mai mult, fanii echipei din ”Ștefan cel Mare” nu au păstrat momentul de reculegere în memoria lui Cristian Țopescu. Dinamoviștii au avut ceva de împărțit cu cameramanul DigiSport, aflat […] The post Scandal uriaș la meciul lui Dinamo! Liderul galeriei a bătut un ziarist appeared first on Cancan.ro.