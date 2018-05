Timiş: Pompierii intervin pentru evacuarea apei în mai multe zone din Timişoara şi judeţ,după ploi

10:50

Hugh Grant a dezvăluit că s-a temut de rolul lui Jeremy Thorpe în ecranizarea BBC despre relaţia fostului parlamentar liberal cu fostul model Norman Scott, motiv pentru care a încercat să se documenteze cât a putut de bine despre personalitatea politicianului, relatează Press Association într-un articol de săptămâna trecută. Filmul în trei părţi despre acest scandal foarte mediatizat va fi prezentat de BBC începând de duminică.Grant va juca rolul principal în "A Very English Scandal", un film în trei părţi care spune povestea adevărată a relaţiei lui Thorpe şi Scott din anii 1960, şi a procesului foarte mediatizat în urma căruia Thorpe a fost achitat pentru uciderea fostului iubit.Vedeta filmului "The Four Weddings and a Funeral" a spus că după ce a acceptat rolul a devenit panicat de ce va crede publicul despre modul în care el îl portretizează pe Thorpe, fost lider al Partidului Liberal în perioada 1967-1976."Nu-mi este caracteristic să fac vreo pregătire pentru rol, dar am fost destul de panicat de acest proiect. M-am gândit pur şi simplu: 'Toată lumea o să vadă filmul'. Mi-e teamă în mod special de publicul britanic şi mi-am spus: 'Oh, este BBC', toată lumea o să-l vadă' ", a declarat actorul pentru agenţia britanică de ştiri."Aşa că m-am panicat şi am citit toate cărţile despre acest subiect. Am mers să mă întâlnesc cu mulţi oameni care l-au cunoscut pe Thorpe. Am dezgropat filme vechi, unele din arhivele BBC care nu au mai fost văzute de decenii", a relatat Hugh Grant."Nu ştiu dacă asta a făcut vreun bine, dar a părut să mă liniştească puţin", a mărturisit el.În "A Very English Scandal" rolul lui Scott este jucat de actorul din seria James Bond Ben Whishaw, regia este asigurată de Stephen Frears, iar scenariul a fost scris de Russell T Davies, fostul şef al scenariştilor serialului "Doctor Who".Grant a mai spus că dorinţa de a juca rolul lui Thorpe l-a făcut să încerce să înveţe să cânte la vioară, dar rezultatele nu au fost cele aşteptate."Am încercat. Dumnezeu ştie că am încercat. Luni de zile. Dar se pare că vioara este ceva complet imposibil. Oricum, acea piesă din film este pentru un virtuoz. L-am întrebat pe profesorul meu de vioară cât de mult trebuie în mod normal să cânţi înainte de a cânta aşa ceva, iar el mi-a spus că 10-12 ani. Aşa că am făcut tot posibilul, iar copiii mei au stricat şi ei două viori. A fost un montaj bun", a glumit actorul.Grant a mai spus, în contextul discutării rolului lui Thorpe, că a a auzit ştirile despre acest scandal când era elev de şcoală în anii '70."Totul s-a întâmplat când eram la şcoală şi a fost motiv de multe chicoteli", şi-a adus aminte actorul."Da, îmi aduc aminte, îmi amintesc coperţile Private Eye şi toate acele lucruri. Îmi plac lucrurile care sunt amuzante şi triste în acelaşi timp (...). Ciudăţeniile oamenilor. Şi am devenit foarte interesat de politică în ultimele şase luni şi mi-a plăcut şi acest aspect", a mai spus Hugh Grant, despre care regizorul Stephen Frears a afirmat că a fost "o alegere evidentă" pentru rolul lui Thorpe."A Very English Scandal" va avea premiera la BBC One duminică, 20 mai. AGERPRES/(AS - autor: Florin Ştefan, editor: Mariana Ionescu, editor online: Simona Aruştei)