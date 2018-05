Iohannis: ''Podurile Toleranţei'' - rol semnificativ în evidenţierea valorii europene a diversităţii culturale specifice spaţiului românesc

12:30

Economia României a avut în primul trimestru al acestui an o creştere de 4%, aceasta fiind cea mai slabă evoluţie din al treilea trimestru al anului 2015 până acum, a declarat, miercuri, Adrian Rădulescu, director de analiză macroeconomică la Banca Transilvania (BT), în cadrul conferinţei "Banca viitorului"."În economia internă, avem semnale că vârful ciclului economic a fost depăşit, oricum am privi. Am văzut datele preliminare, prima citire a PIB-ului pe trimestrul întâi al anului curent, care indică o decelerare a ritmului anual la 4%. Este cea mai slabă evoluţie din T3 2015 şi foarte probabil această decelerare a fost determinată atât de diminuarea ritmului de creştere din sfera cererii interne, dar şi de deteriorarea contribuţiei cererii externe, întrucât poziţia externă a economiei României a continuat să se deterioreze în primul trimestru şi, dacă ne uităm la deficitul de cont curent, o să vedem o intensificare de 25% în trimestrul întâi, faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut, apropiindu-se de un miliard de euro", a spus Rădulescu.El a menţionat că impactul politicilor de susţinere a cererii interne începe să se epuizeze, ceea ce se vede şi în evoluţia PIB. În plus, oficialul BT s-a referit şi la dinamica lentă a investiţiilor."Ritmul de creştere de anul trecut este evident că nu poate fi sustenabil, pentru că a fost acompaniat de deteriorarea echilibrelor macroeconomice", a explicat bancherul.Potrivit acestuia, în următorii ani, economia ţării va evolua sub adevăratul ei potenţial."În următorii ani ne aşteptăm la o decelerare a creşterii economice la un nivel de sub 3%, în 2020. Foarte probabil, de la anul economia va evolua la un ritm sub potenţial, dar avem şi semnale că, spre deosebire de ce s-a întâmplat spre finalul ciclului anterior, ne situăm într-o postură mai puternică, putem să facem faţă mai bine unor şocuri externe şi interne", a comentat Rădulescu.Institutul Naţional de Statistică a publicat marţi date preliminare care arată că economia României a crescut în primul trimestru al acestui an cu 4% pe serie brută şi cu 4,2% pe serie ajustată sezonier, comparativ cu aceeaşi perioadă din 2017.Produsul Intern Brut în trimestrul I 2018 s-a menţinut, în termeni reali, la acelaşi nivel cu cel înregistrat în trimestrul IV 2017. AGERPRES/(A - autor: Florentina Cernat, editor: Oana Tilică, editor online: Ada Vîlceanu)