Ministrul Sănătăţii: OUG privind veniturile personalului medical va intra în şedinţa de Guvern

14:50

Preşedintele Federaţiei Comunităţilor Evreieşti din România (FCER), Aurel Vainer, a declarat miercuri că România este o ţară binecuvântată în care minorităţile naţionale, care convieţuiesc cu majoritatea, au dreptul constituţional de a fi reprezentate în Parlament."România este o ţară binecuvântată în care trăiesc 18 minorităţi naţionale recunoscute nominal şi mai este una cu un loc cu totul aparte - minoritatea maghiară. Toţi 19 avem dreptul constituţional de a fi prezenţi în Parlamentul României. România cred că este singura ţară în care există un astfel de drept, de prevedere constituţională. Ne bucurăm de ea şi reprezentanţii noştri în Parlament sunt prezenţi la cele mai importante decizii din viaţa României", a afirmat Vainer, în deschiderea celei de-a V-a ediţii a evenimentului "Podurile Toleranţei".Evenimentul are tema "Contribuţia minorităţilor naţionale din România la diversitatea şi vitalitatea culturii europene" şi este organizat, sub Înaltul Patronaj al preşedintelui României, de B'nai B'rith Europa, B'nai B'rith România şi Federaţia Comunităţilor Evreieşti din România, la Sala Cerchez a Muzeului Naţional Cotroceni.Vainer a evidenţiat prezenţa istorică îndelungată a minorităţilor naţionale. El a adăugat că evreii sunt prezenţi de secole, după unii istorici chiar de milenii, pe teritoriile actuale ale României."Prezenţa lor n-a fost doar o prezenţă oarecare, un număr şi atât, ci au încercat să-şi aducă contribuţia la dezvoltarea şi prosperitatea României. Acest obiectiv îl avem astăzi şi noi, puţinii evrei care suntem acum, după informaţii oarecum aproximative, 7.000 de membri ai Comunităţilor Evreieşti din România, ne integrăm perfect în mersul României spre dezvoltare, spre progres, spre prosperitate", a spus preşedintele FCER.El a pledat pentru "dialog şi cunoaştere reciprocă" şi a amintit o serie de personalităţi din România de origine evreiască, a căror contribuţie la dezvoltarea culturii europene a fost recunoscută precum: Tristan Tzara, Benjamin Fondane, Clara Haskil, Barbu Iscovescu, Daniel Rosenthal, Sergiu Comissiona sau Elie Wiesel.În cuvântul său, intitulat "România - punte între Orient şi Occident", Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române (BOR), Daniel, a subliniat că "poporul român a avut vocaţia convieţuirii paşnice cu numeroase minorităţi etnice şi religioase, fiecare având caracteristici şi particularităţi diferite pe care le-a păstrat, cultivat şi valorificat"."Contribuţia minorităţilor etnice şi religioase la patrimoniul comun al identităţii naţionale româneşti este o realitate istorică şi o bogăţie culturală. În acest sens, România este o 'Europă în sinteză', cum o numea un om de cultură, o punte între Orient şi Occident, cu o bogată istorie a convieţuirii paşnice între etnii şi culte religioase diferite, în special în Transilvania, Banat şi Dobrogea", a punctat înaltul ierarh.Potrivit Întâistătătorului BOR, "istoria arată că armonia şi buna înţelegere a poporului român cu minorităţile etnice, culturale şi religioase au fost tulburate doar atunci când în România s-au impus ideologii totalitare sau opresive străine, care au învrăjbit grupurile etnice în vremuri tulburi"."Astăzi suntem chemaţi să redescoperim importanţa cunoaşterii culturii, credinţei şi tradiţiilor specifice fiecărei etnii, să cultivăm respectul reciproc, prietenia şi cooperarea pentru binele comun al ţării în care vieţuim. În acest an, în care poporul român aniversează Centenarul statului român modern, este necesar să evidenţiem şi contribuţia tuturor minorităţilor etnice la viaţa socială a poporului român, fără a uita contribuţia evreilor din România în plan academic, cultural şi material, dar şi contribuţia lor la realizarea Independenţei de stat din 1877, a Unirii Principatelor Române din 1859 şi a Marii Uniri din 1918", a spus Patriarhul Daniel.El a subliniat că "România a fost şi trebuie să fie 'o ţară a punţilor', a dialogului şi a cooperării, pentru a contribui la promovarea păcii în Europa şi între popoarele lumii, dar şi la păstrarea şi afirmarea identităţii spirituale şi culturale a fiecărui neam sau popor"."În acest context, suntem chemaţi să contribuim fiecare în parte, majoritate şi minorităţi, la cunoaşterea obiectivă a trecutului istoric, să privim critic ceea ce a fost agresiv şi negativ, să promovăm respectul pentru identitatea şi contribuţia minorităţilor etnice, culturale şi religioase din România, dar şi să cultivăm solidaritatea şi cooperarea în societate, pentru binele comun", a încheiat Patriarhul BOR.Preşedintele Academiei Române, Ioan-Aurel Pop, a amintit că, încă de la înfiinţare, instituţia pe care o conduce a avut în cadrul ei reprezentanţi ai minorităţilor etnice, religioase şi confesionale."Trebuie să amintesc aici că academicienii de origine evreiască au dat strălucire instituţiei şi au contribuit la afirmarea valorilor creaţiei ştiinţifice, culturale şi artistice la nivel naţional românesc şi internaţional", a spus Pop.El a omagiat personalitatea regretatului academician Nicolae Cajal de la care a mărturisit că a învăţat că, "de-a lungul vremi, pe acest teritoriu am vieţuit, de foarte multe ori am supravieţuit, dar, întotdeauna, am convieţuit adică am trăit împreună cu alţii".Cuvinte de salut au mai rostit preşedintele B'nai B'rith România, Jose Iacobescu, preşedintele B'nai B'rith Europa, Serge Dahan, şi prof. univ. dr. Ion Bogdan Lefter.Iniţiat de B'nai B'rith Europa, "Podurile Toleranţei" este un proiect transnaţional pentru Europa Centrală şi de Est care vizează lupta împotriva discriminării, rasismului şi antisemitismului, promovarea înţelegerii şi respectului reciproc, precum şi a valorilor europene. AGERPRES/(A - autor: Daniel Popescu, editor: Claudia Stănescu, editor online: Anda Badea)