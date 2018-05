Cum să intri bine în rol... Anthony Hopkins, confundat cu o persoană fără adăpost. S-a întâmplat în timpul filmărilor pentru pelicula "Regele Lear"

Actorul britanic Anthony Hopkins, premiat cu Oscar pentru interpretarea din filmul „Tăcerea mieilor/ The Silence of the Lambs”, a fost confundat cu o persoană fără adăpost în timpul filmărilor pentru adaptarea TV a piesei shakespeariene „Regele Lear/ King Lear”, care va fi difuzată de BBC Two, scrie The Independent.

