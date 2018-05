Brigitte Sfăt a ajuns, din nou, pe mâna medicilor esteticieni. Ce și-a făcut vedeta

09:50

Soțul Dianei Tăicuţu, fosta directoare a Liceului de Arte din Focşani surprinsă în ipostaze intime cu un elev de 18 ani, a mărturisit că nu el este cel care a instalat camerele de supraveghere în casă. Imaginile cu femeia de 36 de ani și elevul ei s-au viralizat pe toate rețelele de socializare. Stelian Tăicuțu […] The post Soțul directoarei din Focșani, despre relația femeii cu elevul ei: „Îmi spunea că este ca o mamă pentru el! Băiatul este o victimă” appeared first on Cancan.ro.