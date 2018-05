Tunelul iubirii din Caraș-Severin s-a dărâmat. Atracția neîngrijită e inclusă pe lista comorilor ascunse din Europa

16:20

Romania este un oraș fantomă din Statele Unite situat în statul Pennsylvania din nord-estul țării, în apropiere de Meyersdale din regiunea Somerset. Doar 20 de persoane mai locuiesc acum acolo, iar numele localității nu are nimic în comun cu țara noastră, scrie The Romania Journal. Orășelul aproape părăsit a fost înființat în urmă cu 140 […] Post-ul Romania, un oraș fantomă din Statele Unite. Ce legături are cu țara noastră apare prima dată în Libertatea.ro.