De acum, românii pot REFUZA să dea buletinul de identitate: Schimbarea adusă de GDPR

10:40

„Construcţia podului de către Rusia ne reaminteşte dorinţa persistentă a Rusiei de a ignora legile internaţionale", a denunţat purtătoarea de cuvânt a Departamentului de Stat american, Heather Nauert, într-un comunicat. Podul, un şantier uriaş şi foarte simbolic urmărind să reducă izolarea peninsulei anexate de Moscova în 2014, a fost inaugurat marţi de Vladimir Putin la volanul unui camion portocaliu.„Aceasta s-a făcut fără autorizaţia guvernului ucrainean", a protestat Heather Nauert, acuzând în plus că podul „împiedică navigaţia, limitând mărimea navelor care pot trece prin Strâmtoarea Kerci, singura cale pentru a ajunge în apele teritoriale ale Ucrainei din Marea Azov". „Ne afirmăm încă o dată ataşamentul faţă de suveranitatea şi integritatea teritorială a Ucrainei", a spus ea. Toate sancţiunile americane legate de anexarea Crimeii, inclusiv cele vizând persoane şi entităţi implicate în şantierul podului, „vor rămâne în vigoare atât timp cât Rusia nu a retrocedat Ucrainei controlul peninsulei", a subliniat purtătoarea de cuvânt. „Rusia se simte nepedepsită şi crede că totul îi este permis. Dar aceasta nu va dura la nesfârşit. Va veni timpul şi ea va plăti pentru tot'', a mai spus Groisman.Construit peste strâmtoarea Kerci, care leagă Marea Neagră şi Marea Azov, acest pod împiedică accesul navelor ucrainene în porturile ucrainene şi „ameninţă mediul înconjurător'', a acuzat el.„Vom asista la aceasta. Crimeea se va întoarce la Ucraina şi integritatea teritorială a Ucrainei va fi restaurată. Este o chestiune de ani'', consideră premierul ucrainean. Și Uniunea Europeană a reacționat la negativ la inaugurarea acestui pod megalitic, transmite News.ro. Rusia a construit această infrastructură „fără consimţământul Ucrainei”, a denunţat o purtătoare de cuvânt a Serviciului Acţiunii Externe al Uniunii (SEAE). „Asta constituie o nouă încălcare a suveranităţii şi integrităţii teritoriale a Ucrainei de către Rusia”, a subliniat ea. President Vladimir Putin has opened the longest bridge in Europe, inaugurating Russia's first road link with annexed Crimea by driving across it https://t.co/GrPlKfTBxx pic.twitter.com/pViechDFBr— Financial Times (@FinancialTimes) May 15, 2018