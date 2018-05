SENZAȚIONAL! Tricoul roz Simon Yates, victorie-lecție în etapa a 11-a din Giro! GAME OVER pentru Chris Froome!

13:30

Mihai Macovei, căpitanul naționalei de rugby, e devastat de excluderea României de la Campionatul Mondial de rugby din Japonia."Rugby-ul românesc a pierdut tot! Eu am crezut că după Cupa Mondială din 2015 am scos capul puțin în lumea rugby-ului. Era un pas important pentru viitorul nostru, pentru copiii care pășeau pe acest drum.Cu siguranță că a existat o problemă. S-a vorbit pe regulamente și pe documente, altfel nu ne-ar fi eliminat. ...