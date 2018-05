Autentic Grill Fest - de joi până duminică, în Parcul Naţional

18:10

Un plonjon într-un oraş Los Angeles sumbru şi în cultura pop: David Robert Mitchell îi invită spectatori pe urmele lui David Lynch şi Alfred Hitchcock în ''Under the Silver Lake'', cel de-al treilea său film prezentat în competiţia de la Cannes, relatează miercuri AFP.Andrew Garfield este Sam, cu părul în neorânduiala ca şi cum atunci s-ar fi sculat din pat. Tânărul îşi face veacul pe canapea până când o întâlneşte pe atrăgătoarea sa vecină, interpretată de Riley Keough (aflată şi pe afişul filmului 'The House that Jack Built' al lui Lars von Trier).În momentul în care devin apropiaţi, tânăra dispare, antrenându-l pe Sam într-o anevoioasă căutare zi şi noapte, între coşmar şi halucinaţie, prin Oraşul Îngerilor. "Filmul este un mister, povestea unui mister, personajul principal este un mister", a declarat miercuri regizorul american la o conferinţă de presă. Cu personajele sale fantomatice, ''Under the Silver Lake'' se prezintă ca un labirint pop, punând accentul pe filmul noir. Coloana sonoră, evocându-l pe Bernard Herrmann, care a compus muzica pentru numeroase filme ale lui Hitchcock, joacă un rol principal în acest lungmetraj, accentuând efectele dramatice.Acest film de 2 ore şi jumătate plimbă spectatorii prin Los Angeles - de la cimitirul starurilor, la observatorul Griffith, trecând prin dealurile unde este cocoţat panoul Hollywood - şi îl aruncă într-un univers plin de referinţe (benzi desenate, vârsta de aur a cinematografiei, rockul anilor 90 cu Nirvana şi REM, ultimele filmări ale lui Marilyn Monroe...).Pe aceste piste false, David Robert Mitchell îşi pierde însă spectatorul, în pofida unei puneri în scenă strălucite, filmul fiind primit cu reticenţă la proiecţia sa la gala de marţi seară.Fanii cineastului, cunoscut de amatorii genului, vor regăsi totuşi gustul său pentru descrierea unui univers blocat în adolescenţă, cu o sexualitate angoasantă şi descrierea unei anumite singurătăţi.David Robert Mitchell a devenit cunoscut cu filmul ''It Follows'' (2014), despre un adolescent urmărit de o prezenţă supranaturală după o experienţă sexuală. Acel film horror, eficient şi laureat al mai multor premii, a devenit un punct de reper al noii cinematografii independente americane.Regizorul în vârstă de 44 de ani se defineşte ca un mare admirator al lui David Lynch, Brian de Palma şi John Carpenter. AGERPRES/(AS-autor: Mihaela Nicolaescu, editor: Florin Ştefan, editor online: Gabriela Badea)