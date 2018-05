Meghan Markle va fi condusă la altar de mama ei. Doria Ragland a ajuns în Marea Britanie

18:40

Karmen revine cu single-ul "Lock My Hips" featuring Krishane, prima colaborare cu un artist internațional. Dans, energie, cadre cool, mașină de pompieri, dansatoare sexy, doi artiști tineri și talentați, sound fresh ar fi cuvintele care exprimă cel mai recent single și videoclip lansate de Karmen – "Lock My Hips". Piesa este în colaborare cu Krishane, […]