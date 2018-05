Au învins cu acelaşi scor, dar Halep a fost mai rapidă decât "Regele Zgurii"! Galerie foto de la Foro Italico: Nadal şi-a regăsit ritmul la Roma

15:00

Învinsă de Halep pentru a patra oară în cinci meciuri şi pentru a doua oară în două confruntări pe zgură, Naomi Osaka (21 de ani, 21 WTA) a explicat, la finalul meciului, cum a reuşit Simona s-o debusoleze total şi s-o scoată din ritmul ei obişnuit. Nipona e o excelentă jucătoare pe suprafeţele rapide, lucru pe care l-a demonstrat din plin prin titlul câştigat la Indian Wells, însă are slăbiciuni pe zgură. Iar una dintre ele, reverul, a fost speculată din plin de liderul mondial, care a "pistona...