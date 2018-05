Alți concurenți au fost eliminați de la „Ferma Vedetelor”! Cine sunt cei doi semifinaliști după o probă de foc: „Așa a vrut Dumnezeu”

14:30

Preşedintele PSD, Liviu Dragnea, a anunţat, miercuri, că în scurt timp va fi modificată legislaţia în privinţa evaziunii fiscale. chiar dacă declaraţia sa va genera critici ”de la anumite unităţi militare”, el susţinând că legislaţia actuală este ”proastă”, că orice om de afaceri poate fi acuzat de evaziune fiscală şi că sunt mulţi oameni de […] The post Dragnea anunță modificarea legii evaziunii fiscale, cea mai severă din UE appeared first on Cancan.ro.