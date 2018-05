Iubita i-a iertat infidelitățile lui Liviu Vârciu! Ce a mărturisit despre sărutul cu bebelușa Roxana…

17:00

Aflat în Madagascar, unde a fugit de autoritățile române, Radu Mazăre a primit astăzi o lovitură grea din partea magistraților. Fostul edil al Constanței a fost a fost condamnat azi la 6 ani şi 6 luni de închisoare cu executare.