Prognoza meteo 17 mai: Vremea se menține instabilă! Ploi cu descărcări electrice în Capitală

17:00

Cel mai așteptat eveniment al anului, nunta dintre Prințul Harry și actrița Meghan Markle, va atrage milioane de spectatori și telespectatori. Cei mai privilegiați vor fi însă invitații de seamă, nume de seamă din industria filmului și a muzicii. Regina Elisabeta a II-a a trimis deja invitaţiile, iar nume de marcă se anunţă a fi […] The post Lista vedetelor invitate la nunta Prințului Harry cu Meghan Markle appeared first on Cancan.ro.