SIMONA HALEP - MADISON KEYS, liveTEXT de la 13:30 » Duel pentru calificarea în sferturile turneului de la Roma

Jucătorii lui Simeone abia așteaptă să revină la Madrid pentru a da drumul la petrecere, după ce Atletico a zdrobit-o pe OM în finala Europa League, scor 3-0. "Așa e fotbalul, sunt foarte fericit! Ultimele două finale le-am sfârșit în lacrimi, acum am câștigat. Noroc că am mai avut și această oportunitate și am reușit să triumfăm. Sunt momente deosebite, mă bucur mult, vă dați seama.Suntem foarte fericiți. Vom sărbători împreună. ...