Ultima țară din Europa în care există pedeapsa capitală

Consilierul prezidențial pentru politică externă Bogdan Aurescu a efectuat miercuri, 16 mai 2018, o vizită de lucru la Washington DC. Programul a cuprins o întrevedere cu Wess Mitchell, asistent al secretarului de stat al SUA pentru afaceri europene și eurasiatice, o masă rotundă organizată de think-tank-ul Atlantic Council cu tema ,,The Three Seas Initiative: Priorities and Concrete Deliverables of the Bucharest Summit”, precum și un seminar cu companiile din cadrul AMRO (American Romanian Business Council) pe tema stimulării participării companiilor americane la Summit-ul Inițiativei celor Trei Mări pe care România îl va găzdui în luna septembrie.