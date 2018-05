Iliescu scapă de sechestru pe avere

14:10

„Înţeleg preocuparea ta, că trebuie să dormi liniştită noaptea. Am vorbit ieri despre asta, dar discutăm că este mai important decât economia”, a răspuns Liviu Dragnea. „Procurorii aşa cer, mai ales pentru persoanele pe care le apreciază foarte mult. Am trei acuzaţii că aş fi determinat-o pe doamna directoare să menţină două angajate care nu veneau la serviciu. A doua, că aş fi determinat funcţionari din direcţie să semneze în fals nişte documente. A treia, ca i-aş fi spus unei doamne să se angajeze la direcţie şi să nu meargă la serviciu. Doamna directoare a răspuns explicit în fata instanţei că nu am determinat-o să le ţină la serviciu. Deci cade prima acuzaţie. În faţa instanţei am spus că nu am presat pe nimeni, una dintre două angajate a spus explicit că nu i-am spus niciodată să se angajeze la Direcţia de Protectia Copilului şi să nu meargă la serviciu. De aici e decizia instanţei. A, că am văzut ieri o declaraţie care m-a afectat că o fostă directoare a fost ameninţată la Parchet de procurori că altfel rămâne pe drumuri e importantă această declaraţie", a continuat Dragnea. Procurorii au cerut, la termenul de marţi, condamnarea la închisoare cu executare pentru toţi inculpaţii din dosar. În cazul lui Liviu Dragnea, DNA a solicitat 7 ani şi 6 luni de detenţie şi anularea suspendării executării pedepsei de doi ani din dosarul Referendumului. În cazul Bombonicăi Prodana, procurorii şi-au retras acuzaţiile pentru că a achitat prejudiciul.