Fotbal: Finala Europa League - Cea mai bună echipă a câştigat, recunoaşte antrenorul lui Olympique Marseille

09:20

Diego Simeone, antrenorul lui Atletico Madrid, a lăudat prestaţia atacantului francez Antoine Griezmann, autorul primelor două goluri ale echipei sale în finala Europa League, câştigată cu scorul de 3-0 în faţa formaţiei Olympique Marseille, miercuri seara la Lyon."Griezmann a confirmat ceea de a făcut an după an, a fost decisiv în momentul cel mai important al meciului. El a făcut întotdeauna cele mai bune alegeri şi trebuie să fie mulţumit că este alături de noi. Nu am nicio îndoială. A jucat deja trei finală alături de noi şi a câştigat două. Nu este departe de obiectivul pe care şi l-a fixat, acela de a câştiga titluri venind la Atletico. Din punct de vedere sportiv, nu suntem prea departe de cei care sunt mai puternici decât noi", a declarat tehnicianul argentinian, care a urmărit evoluţia elevilor săi din tribunele stadionului Parc Olympique Lyonnais, fiind suspendat de către UEFA."Am trăit meciul cu seninătate deoarece, cu German (Burgos, secundul său, care i-a ţinut locul pe bancă) am pregătit bine meciul şi ştiam ce trebuie să facem. El a făcut o muncă extraordinară, la fel ca şi jucătorii. Marseille a început mai bine partida şi a fost dificil, dar după aceea ne-am simţit din ce în ce mai confortabil", a mai spus Simeone."Acest sezon a fost dificil, însă această victorie reprezintă mai mult decât un simplu trofeu. Ea trebuie văzută ca o recompensă pentru constanţa noastră şi pentru munca depusă. Am insistat, am perseverat, după ce am pierdut două finale de Liga Campionilor, iar anul trecut am fost eliminaţi în semifinale. Ne-am reinventat în această ediţie de Europa League, iar acest lucru este fundamental pentru merge mai departe", a subliniat antrenorul madrilenilor.Atletico Madrid a câştigat pentru a treia oară în istoria sa trofeul Europa League la fotbal, după ce a învins-o pe Olympique Marseille cu scorul de 3-0 (1-0), în finala competiţiei, desfăşurată miercuri seara la Lyon. Antoine Griezmann a reuşit o dublă, în minutele 21 şi 49), scorul final fiind stabilit de Gabi, în minutul 89.AGERPRES (editor: Mihai Dragomir, editor online: Simona Aruştei)