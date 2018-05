BREAKING NEWS | Halep se califică în sferturi la Roma fără să joace! Adversara Simonei a declarat forfait

11:10

”M-am înţeles foarte bine şi cu Alibec şi cu Budescu. Probabil, ştiam ce să le cer, ce să le ofer, ce să le cer înapoi. Nu am nicio baghetă magică, nu sunt nici Mourinho, nici Guardiola. Am avut însă o relaţie umană şi ei m-au respectat şi au dat tot ce au putut”, a spus Şumudică. Chestionat de ce sub bagheta lui Nicolae Dică, cei doi nu au reuşit, Şumudică a ”driblat” elegant. ”Nu vreau să vorbesc eu acum de ce nu dau randament cu Dică. Dică mi se pare un antrenor foarte bun, care a făcut oarec...