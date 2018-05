OFICIAL: Ciao, Gianluigi Buffon! Legenda lui Juventus și-a anunțat plecarea de la ”Bărâna Doamnă”. Gigi lasă în spate o carieră impresionată

12:50

Biletul Zilei 17.05.2018. Pentru a doua zi la rând, biletul ”spectacol” a fost lovit de un ghinion teribil. Am jucat ieri trei meciuri din România (2) și Norvegia. Două au ieșit fără emoții, iar al treilea, Poli Timișoara - Foresta s-a terminat 2-0, meci la care aveam nevoie de 3+ goluri. Biletul Zilei 17.05.2018. Ziua de joi nu este una din cale afară de ofertantă, însă am găsit câteva meciuri care ne pot aduce fericirea și win-ul. Am decis să mergem în Suedia și România pentru a culege două po...