Personalităţi din lumea sportului i-au adus un ultim omagiu comentatorului Cristian Ţopescu

13:40

Vlad Mihai Rochian, în vârstă de 20 de ani, absolvent în 2017 al Liceului Teoretic 'Grigore Moisil' şi în prezent student la Universitatea de Vest (UVT), este ''tânărul de aur'' al Timişoarei, el fiind premiant la mai toate concursurile naţionale şi internaţionale la care a participat, începând cu pre-gimnaziul şi continuând cu anii de liceu.Dintre ultimele sale performanţe pot fi menţionate "podiumul" Olimpiadei Naţionale de Informatică (2014), selecţia în Lotul Naţional de Juniori al României (2013), medalia de argint la Turneul Internaţional de Informatică din Shumen, Bulgaria (2013). În paralel, a fost şi pe podiumul Olimpiadei Naţionale de Matematică (2013) şi a obţinut medalia de aur la Olimpiada Internaţională de Informatică (2017), care i-a adus calitatea de student fără admitere, cu nota 10, la UVT.Timişorenii îl cunosc pe Vlad din gimnaziu, când între orele de la Liceul de Informatică ''Grigore Moisil'' venea cu câte o diplomă ''de aur'' de la competiţii ''reale''.''M-au atras calculatoarele de mic, dar prima datp am intrat în contact cu programarea în clasa a V-a. Pentru a devenit 'de aur' în competiţiile dure este necesar mult timp de pregătire individuală. Iar menţinerea în poziţia 'de aur' cere şi multe sacrificii. Foarte importantă este existenţa unei persoane care să te îndrume în domeniu, mai ales la început, ceea ce eu până în liceu nu am avut. Din această cauză, probabil, gimnaziul a fost cea mai dificilă perioadă. Nu am ştiut unde să găsesc informaţii sau la cine să apelez, până prin clasa a VIII-a, când deja aveam rezultate în domeniu'', a povestit, pentru AGERPRES, Vlad Mihai Rochian.Crescând într-o familie de intelectuali, IT-işti, s-a obişnuit de la o vârstă fragedă cu ''gândirea logică'' şi şi-a dezvoltat pasiunea pentru matematică şi calculatoare.''Cea mai mare parte a succesului o datorez părinţilor mei, deoarece m-au îndrumat în această direcţie şi mi-au oferit tot timpul, necondiţionat, un mediu favorabil dezvoltării'', spune el.Vlad este considerat şi un ''paradox'' în privinţa universităţii pe care a ales să urmeze deoarece în vreme ce foarte mulţi tineri visează Occidentul, el a optat pentru Universitatea de Vest (UVT) din Timişoara, oraşul în care a urmat şi studiile liceale.El subliniat, în toamna anului 2017, că nu s-a gândit nicio clipă să plece dincolo şi nici nu urmăreşte un astfel de scop.''Problema ar trebui pusă invers. De ce aş fi plecat? Este un mediu modern, cu profesori buni, de la care am ce învăţa. Eventualul câştig din altă parte ar fi fost mult prea mic pentru a merita efortul şi renunţarea la oportunităţile din zonă. Nu numele de pe diplomă îmi dă valoarea, iar dacă îmi dau interesul în domeniu, pot învăţa la fel de multe oriunde. Pentru mine, motivaţia vine din interior, nu depinde de mediu. Nu are rost să îmi fac planuri atât de detaliate atât de devreme. În IT se trăieşte bine oriunde şi nu am de unde să ştiu ce oportunităţi vor apărea pe parcurs'', explica Vlad, pentru AGERPRES, în toamna anului trecut.Ulterior, după ce a susţinut activ protestele faţă de modificarea legilor justiţiei din ultimele luni, el a ţinut să precizeze că a început să se gândească şi la plecarea din ţară, fiind dezamăgit de evoluţiile de la noi."Dacă la începutul studenţiei susţineam că nu am motive să plece din ţară, deoarece educaţia de aici este destul de bună pentru cineva pasionat de domeniul IT, după primele luni de facultate, această părere a rămas, dar apare altă problemă majoră. În condiţiile în care anumiţi lideri politici îşi urmăresc cu atâta neruşinare doar interesele proprii, în detrimentul siguranţei şi al valorilor poporului, încep să mă gândesc din ce în ce mai mult la părăsirea ţării. Sunt un tânăr în plină perioadă de dezvoltare şi îmi doresc ca aceasta să se desfăşoare într-un loc în care să mă simt în siguranţă. România e din ce în ce mai jos din punctul acesta de vedere. Cum pot să mă simt sigur faţă de hoţii de pe stradă, când hoţii sunt acolo, sus, şi fac legea? Dacă lucrurile continuă în acest fel în politică, cu prima ocazie o să plec fără să mă uit în urmă", afirmă Vlad Rochian.Deşi foarte tânăr, Vlad are deja o experienţă suficientă dobândită în anii de şcoală în care aproape în permanenţă s-a pregătit pentru participarea la olimpiade, el considerând că în România trebuie să se facă lucruri mai utile şi mai practice în învăţământul preuniversitar de stat.''Programul şcolar este extrem de încărcat şi de obositor, aşa că şcoala şi performanţa nu merg mână în mână. Una dintre ele trebuie sacrificată pentru a o putea face pe cealaltă la nivel înalt. Deşi olimpiadele sunt promovate în şcoli şi premianţii sunt răsplătiţi bine comparativ cu alte ţări, programa şcolară este învechită'', afirmă el.Tânărul timişorean mai recunoaşte că a fost tot timpul şi a rămas o persoană competitivă, aşa că simpla participare la competiţii i-a oferit satisfacţie, adăugând însă că în tot acest timp nu şi-a neglijat prietenii.''Un aspect important este comunitatea de oameni pe care i-am cunoscut în diversele deplasări la concursuri. Prin participarea la competiţii mi-am făcut mulţi prieteni, cunoscând lume din comunitate din diverse colţuri ale ţării, şi nu numai. Nu pot spune că participarea la concursuri mi-a afectat mult viaţa socială. Prietenii mei au înţeles când eram ocupat cu pregătirea şi nu m-au îndepărtat, chiar dacă mulţi nu aveau aceleaşi preocupări. Nu mi se pare normal ca activitatea profesională să fie un obstacol în faţa vieţii sociale'', detaliază tânărul IT-ist.Vlad practică şi diverse sporturi şi consideră că sportul este absolut necesar în paralel cu o carieră în IT, mai ales că tendinţa în acest domeniu este de a neglija activitatea fizică, ceea ce duce la probleme de sănătate. De aceea, mai menţionează el, sportul este activitatea ''extra" la care nu va renunţa niciodată, fiind şi un mod bun de relaxare şi deconectare. AGERPRES / (AS - autor: Otilia Halunga, editor: Marius Frăţilă, editor online: Ada Vîlceanu) Sursa foto: (c) Vlad Rochian / Facebook