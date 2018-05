Iranul denunţă sancţiunile americane şi ale ţărilor din Golf împotriva Hezbollah

15:10

Câteva obiecte personale care i-au aparţinut marelui om politic Iuliu Maniu, dar şi prima hartă a României Mari, realizată de generalul Constantin Teodorescu, cartograf al Armatei României, în februarie 1919, precum şi alte documente importante ale Unirii au fost expuse, joi, în cadrul unei conferinţe organizată la Primăria Cluj-Napoca, în cadrul "Zilelor Clujului".Organizatorii conferinţei "2018 - Centenarul Unirii României", Consiliul Civic Local, şi-au propus să evoce personalităţi şi momente marcante ale Marii Uniri.Emilia Cismaş, istoric în cadrul Universităţii Babeş-Bolyai, şi colecţionarul Marius Avram au expus în cadrul evenimentului documente de dinainte şi de după înfăptuirea Marii Uniri de la 1918, printre care şi o carte cu ştampila ex libris a lui Iuliu Maniu şi cu notiţe scrise de acesta în 1914. Sursa foto: (c) Elena Stanciu / AGERPRES"Sunt prezentate un tablou cu semnul de identitate al lui Iuliu Maniu în Primul Război Mondial şi două batiste cu monograma acestuia, o altă batistă cu monogramă, pălăria lui Iuliu Maniu primită cadou, cu numele acestuia în interior şi anul naşterii sale, bastonul cu iniţialele lui, o mariţă (instrument de scos cizmele în închisoare - n.a.) confecţionată din lemn, de Iuliu Maniu, la Sighet, în 1952, împrumutate din colecţia Casei Memoriale Iuliu Maniu din Bădăcin. Avem şi o carte cu ştampila ex libris a lui Iuliu Maniu şi cu notiţe ale acestuia din 1914, pe care am donat-o Casei Memoriale Iuliu Maniu. (...) Documentele le-am găsit prin diverse târguri si le-am strâns de-a lungul anilor. Sunt frânturi de istorie naţională şi am considerat că este momentul să fie văzute de cât mai mulţi clujeni", a spus Marius Avram, jurnalist al Agenţiei Naţionale de Presă AGERPRES.La rândul său, Emilia Cismaş a susţinut în cadrul evenimentului o prezentare despre Corpul Voluntarilor Ardeleni şi Bucovineni, constituiţi din soldaţi austro-ungari de origine transilvăneană şi bucovineană, luaţi prizonieri în Rusia după primele bătălii din Galiţia, din 1914, şi a adus în expoziţie o serie de documente păstrate în familia sa, precum "Jurământul", în original, depus de voluntari în 8 iunie 1817, la Iaşi, sau fotografii vechi de pe frontul Primului Război Mondial."Sunt legată şi personal de acest subiect, nu doar profesional. Am prezentat în expoziţie documente din arhiva personală despre străbunicul, păstrate de bunicul şi care au ajuns la mine. Sunt documente care vorbesc despre existenţa acestui Corp al Voluntarilor Ardeleni, care au luptat sub deviza 'Biruinţă sau moarte!' ", a spus istoricul clujean.Printre exponate se mai numără un document al Delegaţiei României la Tratatul de Pace de la Paris, semnat de Alexandru Vaida-Voevod, Caius Brediceanu, Gheorghe Crişan, Adrian Otoiu, Mihail Şerban şi Ioan Vulcu, din 1919, un brevet semnat de Ministrul de Război Ion Răscanu în 1920, un alt brevet semnat de Ion I. C. Brătianu, premier şi ministru de Război, în 1916, un document semnat de Iuliu Coroianu şi Ion Raţiu din partea Partidului National Român din Transilvania în 1890, unul, semnat de Iuliu Hossu şi Vasile Lucaciu, privind constituirea "Asociaţiunii pentru literatura română şi cultura poporului român" din 1922 sau un document al Consiliului Dirigent al Transilvaniei referitor la materialele care trebuie importate pentru refacerea economică a Transilvaniei din 1919. Sursa foto: (c) Elena Stanciu / AGERPRESEste, de asemenea, expus şi albumul episcopului Iuliu Hossu care conţine fotografii de la Marea Unire din 1 Decembrie 1918 de la Alba Iulia, pus la dispoziţia evenimentului de reprezentanţii Eparhiei greco-catolice de Cluj-Gherla.În cadrul conferinţei au fost susţinute şi o serie de prezentări dedicate unor momente din istoria premergătoare Unirii, contextul politic al evenimentului, semnificaţia pe plan naţional şi internaţional, precum şi efectele sale asupra economiei româneşti între cele două războaie mondiale.Evenimentul a fost sprijinit de Filiala Cluj-Napoca a Academiei Române, Universitatea Babeş-Bolyai şi Primăria Cluj-Napoca.Printre vorbitori s-au numărat academicianul Emil Burzo, preşedintele Filialei Cluj-Napoca a Academiei Române, profesorul Ioan Bolovan, prorector al Universităţii Babeş-Bolyai şi director al Institutului de Istorie "G. Bariţiu", profesorul Vasile Puşcaş, fost negociator-şef al României cu UE. AGERPRES/(A, AS - autor: Elena Stanciu, editor: Diana Dumitru, editor online: Ada Vîlceanu)